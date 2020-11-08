شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشادتهما في الملعب.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح وساديو ماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم عدد من جماهير ليفربول النجمين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني عقب ما بدا أنها مشادة بينهما على أرض ملعب الاتحاد خلال مباراة فريقهما ليفربول أمام مانشستر سيتي.

وكان «ماني» قد حصل على ركلة جزاء نفذها المتخصص محمد صلاح بنجاح محرزًا الهدف الأول في المباراة، فيما توجه إليه زميله السنغالي أثناء احتفاله ليقل له شيئًا رد عليه «صلاح» منفعلًا.

ويعتقد بعض المتابعين أن «صلاح» قال لـ«ماني» عبارة «لا تتحدث معي»، فيما تساءل آخرون إذا ما كان «ماني» حاول إخبار «صلاح» أين يسدد ركلة الجزاء.

ومن جانبهم، أبدى بعض مشجعي الريدز عدم إعجابهم بتصرفات الثنائي، كما رصدت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، التي أكدت أن ما حدث بين اللاعبين أقلق جماهير ليفربول، فعلق أحدهم قائلًا عبر «تويتر»: «صلاح وماني يكرهون بعضهما البعض، أليس ذلك صحيحًا؟»، كما علق آخر قائلًا: «صلاح وماني هما مشكلة».

وعلق ثالث قائلًا: «ماني مشكلة كبيرة، صلاح جيد في ركلات الجزاء بارد كالثلج»، وأضاف رابع: لا أفهم حقًا العلاقة بين ماني وصلاح، هما لا يبدو أنهما يحبان بعضهما البعض، لكنهما يكرهان عدم اللعب سويًا، فيما قال خامس: «أكره صلاح، هو دائمًا يستفيد من ماني».