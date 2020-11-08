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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي يحقق فوزا صعبا على حساب بولونيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
ضمن منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدوري الايطالي، حقق نادي نابولي فوزا صعبا على حساب بولونيا بنتيجة هدف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب ريناتو ديل آرا في بولونيا.
وإستطاع النيجيري فيكتور أوسيمين أن يسجل الهدف الوحيد للبارتينوبي في اللقاء، بعد عرضية من هيرفينغ لوزانو، أسكنها النيجيري برأسه في شباك الحارس سكوروبسكي.
وفي الشوط الثاني، حاول بولونيا بالعودة في المباراة وإستطاع شنّ هجمات خطيرة على مرمى الحارس أوسبينا خصوصا في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، لكنها باءت بالفشل، لتنتهي الأمور لصالح فريق المدرب جينارو غاتوزو بنتيجة 1-0، وأصبح برصيده 14 نقطة مناصفة مع روما.
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