موناكو يحقق المطلوب امام نيس ويتقدم في الترتيب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020 ضمن فعاليات الجولة 10 من منافسات ​​الدوري الفرنسي​​ "​​الليغ 1​​"، حقق ​فريق موناكو​ الانتصار بنتيجة 2 - 1 امام مضيفه فريق ​نيس​ في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب اليانز ريفييرا بحضور عدد جمهور محدود وذلك بعد قرار الاتحاد الفرنسي بسبب انتشار ​​فيروس كورونا​​ الخطير.

وبالعودة الى مجريات اللقاء، فقط بسط فريق الامارة سيطرته في الساعة الاول وتقدم بثنائية نظيفة حملت توقيع كل من أكسيل ديساسي في الدقيقة 23 وزميله سفيان ديوب في الدقيقة 53 قبل أن يشجل هدف تقليص الفارق اللاعب بيير لي ميلو في الدقيقة 69 لاصحاب الارض لينتهي اللقاء بنتيجة 2 - 1 لمصلحة الضيوف ليقتربوا اكثر من مقاعد البطولات الاوروبية.

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