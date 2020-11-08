حادث مروع للنجم الكاميروني ايتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

تعرض النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو، لحادث سير مروع بالقرب من مدينة نكونغسامبا (غرب الكاميرون)، لكنه بحالة جيدة.



وأوضح الصحفي الرياضي الكاميروني، مارتين كاموس، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن "إيتو تعرض لحادث سيارة مروع منذ ساعات، عندما كان في طريق عودته بعد مشاركته في عدد من الفعاليات".

وأضاف، أنه تحدث مرتين مع نجم برشلونة السابق، وأكد له أنه بخير، وأنه يخضع لفحوصات روتينية لمزيد من الاطمئنان على حالته.

إلا أن السيارة التي كان يستقلها صاحب الـ39 عاما تحطمت تماما من الجانب الأمامي.