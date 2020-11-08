شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستبعاد قائد منتخب روسيا بسبب فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020 قرّر ​ستانيسلاف تشيرتشيسوف​ مدرب ​المنتخب الروسي​ إستبعاد قائد المنتخب ​أرتيوم دزيوبا​ من القائمة لمواجهة مولدوفا في الـ12 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وديًا، وعن مواجهتي تركيا وصربيا في ​دوري الأمم الأوروبية​ في 15 و18، وذلكبعد انتشار مقطع فيديو وُصف بأنه "خادش للحياء".

وقال مدرب المنتخب الروسي: "بعد انتشار المقطع الأخير لدزيوبا، تقرر عدم استدعائه للمعسكر الحالي لحمايته والفريق من السلبية والتوتر، سيكون لديه الوقت الكافي لتجاوز الأمر". على الصعيد نفسه، شارك اللاعب في مباراة فريقه زينيت امام كراسنودار في الدوري الروسي، لكن تمّت معاقبته بعدم منحه شارة القيادة.

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