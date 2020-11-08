شكرا لقرائتكم هيثم الجوينى مهاجم الترجى يخضع للكشف الطبى في المقاولون قبل الإعلان الرسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أن التونسى هيثم الجوينى، مهاجم الترجى التونسى السابق، خضع للكشف الطبى بنادى المقاولون تمهيداً للإعلان الرسمى عن الصفقة قبل أن يشارك مع الفريق فى تدريباته استعداداً للموسم الجديد، وأضاف عادل فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن التونسي وسيم النغموشى انضم بالفعل إلى تدريبات الفريق وبدأ فى الانسجام مع الفريق.

وحصل نادى المقاولون العرب على توقيع التونسى هيثم الجوينى، مهاجم فريق الترجى السابق، فى صفقة انتقال حر، ليكون ثالث الصفقات الصيفية لذئاب الجبل، بعد الإعلان الرسمى عن ضم كل من أحمد دوودا والتونسى وسيم النغموشى، فى الوقت الذى اتفق فيه مسئولو ذئاب الجبل مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك السابق عى ضمه خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطة المقاولون العرب لدعم صفوف الفريق بعناصر الخبرات من أجل المشاركة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل.