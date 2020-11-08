شكرا لقرائتكم ميار شريف بعد التتويج ببطولة تشارلستون الدولية للتنس: فخورة أنى مصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعربت ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بفتاة مصر الذهبية ، عن سعادتها الغامرة بالتتويج ببطولة تشارلسون الدولية والفوز في 8 مباريات متتالية ، خاصة أنها واجهت لاعبات متقدمة عنها في التصنيف وتمكنت في الفوز عليهم وقالت ميار شريف عقب التتويج : "فخورة أني مصرية" ، موجهة الشكر إلي الشعب المصري علي دعمه المستمر لها من أول مباراة في البطولة الدولية.

وتوجت ميار ببطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا بعد ما نجحت قي الفوز علي البولندية كاتارزينا كاوا المصنفة 130 عالمياً في نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا بمجموعتين 6-2 و 6-3 ، وتتوج بالبطولة بعد الفوز في 8 مباريات متتالية ، لتسطر تاريخ جديد للتنس المصري في أمريكا .

وحصلت ميار شريف بطلة مصر في التنس علي المركز الثاني في منافسات الزوجي ببطولة تشارلسون الدولية للتنس في امريكا بعد الخسارة في المباراة النهائية من زوجي السيدات البولندي.

وكانت ميار شريف أول لاعبة مصرية فى تاريخ التنس المصري تصل إلى الدور الرئيسي من بطولات التنس العظمي، بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى نفس البطولة ، فضلاً عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

وحققت ميار شريف انجاز تاريخي جديد للتنس المصري ، بعد الفوز بثمان مباريات متتالية، حيث تمكنت في الفوز علي كل من المصنفة رقم 164 عالميا علي اليابانية ميزاكي دوا المصنفة رقم 86 عالميا في الدور قبل النهائي ، و البلجيكية الرومانية جابرييلا تالابا 2-1 (3-6 ، 6-3 ، 6-1) في الدور ربع نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا .

نجحت ميار شريف في مواصلة تألقها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، بعد أن فازت علي الأمريكية كارولين دولاهايد المصنفة 149 عالمياً 2-0 (7-5 ، 7-6) بعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب لتتأهل الى ربع نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، واستطاعت ميار شريف تحقيق الفوز الثالث لها علي التوالي في بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا ، بعدما تمكنت من اكتساح المصنفة 147 عالميا السلوفاكية كريستينا كوسوفا 2-0 (6-2 ، 6-1) لتتأهل الى الدور الثاني الرئيسي من بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا.

كما نجحت بطلة مصر في التنس فى الفوز على الأمريكية اليكسا جلاتش 2-0 بالانسحاب بعدما سبق وتمكنت من الفوز بالمجموعة الأولى 6-2 لتتأهل الى الدور الثاني من تصفيات بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا.