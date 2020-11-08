شكرا لقرائتكم 3 معارين رهن إشارة موسيماني لخدمة الأهلى والغموض سيد الموقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسيطر الغموض على مستقبل 3 لاعبين معارين من النادى الأهلى ، بالتنسيق بين موسيماني ولجنة التخطيط الحمراء،وعكف الجهاز الفني خلال الفترة الماضية على دراسة ملف المعارين بدقة بمشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة قبل تحديد الأسماء العائدة.

وبات مصير محمد عبد المنعم المعار إلى سموحة والثائى أحمد ياسر ريان وباسم على المعارون إلى الجونة رهن إشارة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى من أجل عودتهم إلى القلعة الحمراء في الوقت الذى يهتم فيه المسئولين بالنادى بتدعيم الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحي حيث يتشاور موسيمانى مع البدائل المطروحة لضم ظهير أيمن أو الأكتفاء بالعناصر الموجودة في الفريق حالياً أو من قطاع الناشئين أو إستعادة لاعبي الفريق المُعارين لأندية أخرى.

جاءت قائمة اللاعبين المعارين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، كبيرة فى عددها بجانب موقفهم من الدخول فى حسابات المدير الفني موسيمانى ويتصدر نادي سموحة السكندري قائمة لاعبي الأهلي المعارين بخمسة لاعبين هم: صلاح محسن وناصر ماهر الذى أعلن فرج عامر رئيس النادى السكندري عودتهم للقلعة الحمراء وكريم يحيى وفوزى الحناوى ومحمد عبد المنعم.

بينما يأتي نادي الجونة بأربعة لاعبين هم: أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي ومحمود الجزار ، بجانب محمد شريف لإنبي و عمرو جمال وأحمد علاء فى نادي طلائع الجيش .

ويعمل موسيماني ، في الوقت الراهن، على حسم ملف المعارين خارج صفوف الفريق الأحمر من أجل تحديد مصير العروض المقدمة إليهم في الموسم الجديد.