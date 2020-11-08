شكرا لقرائتكم المقاولون يضم أحمد عبد العزيز ظهير أيسر إنبى وصفقة جديدة فى الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن نادى المقاولون أتم اتفاقه مع نظيره إنبى على ضم أحمد عبد العزيز ظهير أيسر الفريق البترولى لدعم صفوف ذئاب الجبل خلال الموسم الجديد، وأكد عادل على المقاولون بصدد التعاقد مع لاعب أخر مصرى أيضاً خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ويعتبر أحمد عبد العزيز هو رابع الصفقات الصيفية للمقاولون بعد ضم هيثم الجوينى ووسيم النغموشى أحمد داوودا، وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن نادى المقاولون لن يقبل استنزاف موارده فى الميركاتو بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار اللاعبين، وقال عادل فى تصريحات خاصة، إن النادى سيحافظ على نفس سياسته من الموسم الماضى، وهى شراء الصفقات بأقل تكلفة واختيار اللاعبين بعناية كما حدث من قبل، مستعينًا بالعين الخبيرة لعماد النحاس، بعدما أثبتت التجربة نجاحها .