شكرا لقرائتكم وادي دجلة يحدد شروط جديدة للموافقة على انتقال بيكهام للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت إدارة نادي وادي دجلة عدد من الشروط للموافقة على اتمام التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام جوكر الفريق إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحددت إدارة نادي وادي دجلة مبلغ مالي كبير يصل إلى 20 مليون جنيه بالإضافة إلى الحصول على 3 لاعبين على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي من بين اللاعبين المقرر اعارتهم خلال الموسم القادم.

ودخلت المفاوضات بين وادي دجلة والنادي الأهلي الى طريق مسدود بسبب المبالغة في طلبات النادي المالية والشروط التي تم وضعها ما دفع إدارة القلعة الحمراء الى البجث عن بديل خلال الفترة الحالية من بين اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق.

ويأمل النادي الأهلي في الحصول على خدمات لاعب يكون بمقدوره تعويض حالة الفراغ التي خلفها رحيل الجوكر أحمد فتحي وهو الأمر الذي دفع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء يضع لاعب دجلة في أولويات التعاقدات خاصة وأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء الجبهة اليمنى أو قلب الدفاع.

وعلم الخليج 365 ان وادي دجلة طلب الحصول على خدمات أحمد الشيخ جناح الأهلي بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان ومحمد شريف وهو ما قوبل بالرفض التام من جانب إدارة القلعة الحمراء خاصة أن من بينهم نجوما فوق العادة ينتظر منهم الكثير الفريق خلال الفترة الماضية.