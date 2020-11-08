شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365: بيراميدز يغرى أحمد ريان واستبعاد متولى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامى محمد شبانة فى برنامج "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365 ، أن مسئولى بيراميدز قاموا بتحريض أحمد ريان مهاجم الأهلي المنتهية اعارته للجونة للاصرار على الرحيل النهائي عن ناديه، حال عدم اتخاذ قرارا بعودته لصفوف الفريق، وحسم الأهلي عودة الرباعي صلاح محسن ومحمد شريف وناصر ماهر واكرم توفيق الا ان وضع أحمد ريان لم يحسم بعد سواء بعودته او تجديد اعارته في الموسم الجديد.

أضاف شبانة فى تليفزيون الخليج 365 أن ريان تلقى عددا من العروض ابرزها من سموحة والاتحاد السكندري والجونه الا ان بيراميدز يخطط بقوة لضم اللاعب سواء بشرائه مباشرة من الأهلي او من خلال شرائه من اي نادي سيقوم الأهلي ببيعه له خاصة وان العلاقات بين الأهلي وبيراميدز حاليا ليست علي ما يرام بعد حصول بيراميدز علي خدمات رمضان صبحي من انياب الأهلي.

وتابع شبانة فى لايف الخليج 365 أن إدراة النادي الاهلى استقرت بالاتفاق مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى على رفع اسم الثنائى محمود متولى ومحمد محمود من قائمة الفريق في الموسم الجديد لاستمراراهما في البرنامج العلاجي الذي يخوضه كلا منهما وحاجته لوقت طويل حتي يعود للمشاركة في تدريبات الاهلى تمتد لعدة شهور.

محمد محمود يعانى من قطع في غضروف الركبة ولن يعود للتدريبات قبل منتصف يناير المقبل وهو ما يعني عدم استفادة الاهلى من قيده في قائمة الفريق وسيخضع لاختبار وقتها وتحديد مدي قدرته على المشاركة في التدريبات ومجاراة لاعبي الاهلى ام حاجته للخروج على سبيل الإعارة خلال الدور الثاني من الدورى.

اما محمود متولي فيعاني من قطع في الرباط الصليبي ولن يعود للمشاركة في التدريبات قبل شهر مايو القادم وهو ما يعني أيضا عدم قيده هذا الموسم سواء في الصيف او الشتاء لعدم استفادة الفريق منه .

مسئولو الاهلى تحدثوا مع محمد محمود ومحمود متولى حول مصيرهما وعقدهما ومستحقاتهم المالية وتفهم الثنائى وجهة نظر مسئولي الاهلى