شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365: إغراء ساسى بـفيلا وعربية للانتقال إلى الدورى القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاعلامى محمد شبانة فى برنامج "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، ان فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، تلقى عرضا جديدا من أحد الأندية القطرية من خلال مدرب تونسي مقيم في قطر وجاء العرض يتضمن حصوله على عدة مميزات منها توفير فيلا خاصة إلى جانب سيارة بخلاف المقابل المالي الذي يزيد عما يتقاضاه اللاعب في الزمالك وبشرط أن يكون التوقيع في صفقة انتقال حر في شهر يناير المقبل خاصة إن عقده يتبقى به موسما مع نادي الزمالك ولكن حتى الآن لم يتخذ اللاعب قرارا بشأن مستقبله رغم الاتصالات التي حدثت معه خلال فترة تواجده حاليا بتونس من جانب أحد مسئولي الأندية القطرية عن طريق المدرب التونسي الذي استقدم له العرض لكون اللاعب يرغب في التركيز بنهائي دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك ثم حسم وجهته حال عدم تحرك الزمالك لتجديد تعاقده.

وتابع شبانة فى لايف الخليج 365 أن لاعبو الزمالك المعارين إلى الأندية الأخرى بدأوا في التفاوض مع عددا من الأندية انتظارا لعدم قيدهم بقائمة الزمالك واستغلال ذلك في الانتقال في صفقات انتقال حر وعلى رأسهم النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك الذي تمت إعارته المقاولون العرب وانتهت إعارته بنهاية الموسم الحالي حيث سافر اللاعب إلى بلاده انتظارا لعدم قيده في الزمالك ثم العودة إلى القاهرة والتفاوض مع أندية الدوري يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري ويرغب في تنفيذ سيناريو معروف أكثر من لاعب بمعارين الفريق الأبيض خاصة لازدحام القائمة البيضاء وعدم التمكن من قيد كل المعارين لذا يبحث مسئولي الزمالك حاليا عن إنهاء صفقة انتقال المغربي حميد احداد للأندية المغربية التي ترغب في ضمه حتى يتم الاستفادة المالية من وراءه خاصة إن الزمالك لن يتمكن من قيده حاليا.

كما أكد شبانة ان إدارة الكرة بالزمالك رفضت اقتراحات ضم ظهير ايمن محلي والتراجع عن ضم الظهير التونسي حمزة المثلوثي لتوفير مقعدا من مقاعد الأجانب ورأت الإدارة البيضاء أن المثلوثي سيكون إضافة كبيرة بالجبهة اليمني لذا تم رفض التراجع عن صفقته وينفذ اللاعب حاليا برنامجا تأهيلي بالقاهرة انتظارا لانضمامه للتدريبات الجماعية للفريق.