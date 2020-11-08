شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365: إبراهيم نور الدين يخسر لقب "نمبر 1" فى قائمة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامى محمد شبانة رئيس تحرير الاهرام الرياضى فى برنامج "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة اتفقت مع اللجنة الخماسية على عدم اجراء تغييرات فى أسماء الحكام فى القائمة الدولية التى سيتم ارسالها اليوم الى الفيفا، وهو الموعد النهائى لارسال القائمة.

وقال شبانة فى تليفزيون الخليج 365، أنه تم الاتفاق على أن يتم تغيير فقط فى ترتيب الحكام فى القائمة ، ومن بين هذه التغييرات الاطاحة بابراهيم نور الدين من رقم 1 فى القائمة على ان يهبط الى ترتيب أقل ونفس الامر لجهاد جريشة صاحب المركز الثالث على أن يحصل حكام اخرين مثل محمود البنا واحمد الغندور وامين عمر على ترتيب اعلى.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.