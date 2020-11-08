شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار يقترب من أحد الفرق الصاعدة بالدورى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب رجب بكار لاعب نادى بيراميدز، من الانتقال إلى أحد الأندية الصاعدة حديثا للدورى الممتاز هذا الموسم في الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما خرج من حسابات نادى بيراميدز في القترة الأخيرة.

كان رجب بكار ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، قد استقر على الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية فى الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لعدم دخول اللاعب ضمن قائمة المنتخب الوطنى المبدئية التى أعلن عنها الجهاز الفنى للفراعنة، تمهيدا للدخول فى معسكر مفتوح استعدادا لمباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأصبح رجب بكار خارج حسابات نادي بيراميدز في الوقت الحالي، رغم مشاركته بشكل أساسى في العديد من المباريات خلال الموسم الجاري، لكن الفترة الأخيرة، شهدت استبعاده باستمرار من التدريبات الجماعية والمباريات.

وقام رجب بكار بالتوقيع على عقود انتقاله لنادي الزمالك، في جلسة جمعته مع مسئولي النادي الأبيض خلال الأيام الماضية، انتظارا لحسم الصفقة بشكل رسمي بين الناديين، وانتهاء المفاوضات في الفترة المقبلة، في ظل تردد أنباء عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بالميركاتو الصيفي المقبل.