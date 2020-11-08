شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365: إلغاء بند عدم مشاركة اللاعب المعار أمام ناديه الأصلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى برنامج "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قررت إلغاء بند عدم مشاركة اللاعب المعار أمام ناديه الأصلي بداية من الموسم المقبل.

وقال شبانة فى تليفزيون الخليج 365 أن مصدر باتحاد الكرة أكد إن هذا البند ضد الاحتراف لأن من حق كل نادي استعار لاعب أن يستفيد منه في كل المباريات، وإذا كان النادي الذي يعير اللاعب يرفض مشاركته امامه، فمن الأولى أن يحتفظ به في قائمته.

وواصل شبانة فى برنامج "مع شبانة" أن اتحاد الكرة سيضع ما يفيد بإلغاء هذا البند في شروط مسابقة الدوري الموسم المقبل.