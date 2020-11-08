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شبانة فى تليفزيون الخليج 365: إلغاء بند عدم مشاركة اللاعب المعار أمام ناديه الأصلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى برنامج "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قررت إلغاء بند عدم مشاركة اللاعب المعار أمام ناديه الأصلي بداية من الموسم المقبل.

 

 

وقال شبانة فى تليفزيون الخليج 365 أن مصدر باتحاد الكرة أكد إن هذا البند ضد الاحتراف لأن من حق كل نادي استعار لاعب أن يستفيد منه في كل المباريات، وإذا كان النادي الذي يعير اللاعب يرفض مشاركته امامه، فمن الأولى أن يحتفظ به في قائمته.

 

وواصل شبانة فى برنامج "مع شبانة" أن اتحاد الكرة سيضع ما يفيد بإلغاء هذا البند في شروط مسابقة الدوري الموسم المقبل.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.

 

 

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