شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يترقب قرعة الكونفدرالية لوضع خطة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغنى مدرب عام فريق المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى ينتظر قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدا الأثنين، وتحديد موعد المباراة الأولى لذئاب الجبل بشكل نهائى من أجل وضع خطة الإعداد المناسبة وكذلك تحديد المباريات الودية التى سيخوضها المقاولون خلال تلك الفترة، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: القرعة ستكون مغلقة ووضعنا أكثر من خطة ولكننا ننتظر تحديد الموعد بشكل نهائى لأولى مباراتنا فى البطولة من أجل تطبيق الخطة الأنسب ، وواصل عبد الغنى: لن تزيد عدد الوديات عن مباراة أو اثنتين على أقصى تقدير حتى نحافظ على مجهود اللاعبين خاصة أن الفترة قصيرة جداً بين المواسم ولدينا تحدى كبير فى الكونفدرالية.

فى سايق آخر، وافق مسئولو المقاولون العرب على إعارة عبد الوهاب إسماعيل ظهير أيسر الفريق إلى نادى أسوان لمدة موسم، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لأسوان فى حضور سمير الحاوى وكيل أعمال اللاعب ومحمود سمكة إدارى أسوان ، وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن نادى المقاولون لن يقبل استنزاف موارده فى الميركاتو بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار اللاعبين، وقال عادل فى تصريحات خاصة، إن النادى سيحافظ على نفس سياسته من الموسم الماضى، وهى شراء الصفقات بأقل تكلفة واختيار اللاعبين بعناية كما حدث من قبل، مستعينًا بالعين الخبيرة لعماد النحاس، بعدما أثبتت التجربة نجاحها وشهدت تألق أكثر من لاعب لم يكونوا معروفين.

وعاد المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالنادى وللجهاز الفنى ولاعبى الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفنى، ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عامًا حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 فى بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس.