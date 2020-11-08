شكرا لقرائتكم خبر عن غانم سلطان يكشف عن تغييرات في قطاع الناشئين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏كشف غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك عن إجراء بعض التغييرات بالأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بالنادي، وأكد سلطان في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك ، انه بعد الاجتماع والتشاور مع إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة النادي والقائم بأعمال امين الصندوق والمشرف العام على قطاعات الكرة، وفاروق جعفر المستشار الرياضي للمجلس فقد تم الاستقرار علي التالي:

تعيين أحمد عبدالرءوف مديرا فنياً لفريق الكرة مواليد ٢٠٠٣ ، بديلاً لسامح إسماعيل ، علي أن يساعد عبدالرءوف كل من عامر صبري كمدرب عام وحسام أسامة كمدرب مساعد.

تعيين منتصر الجدي مديراً فنياً لفريق الكرة مواليد ٢٠٠٢ ، بدلا من هشام إبراهيم الذي انتقل للعمل باللجنة الفنية للقطاع ، علي أن يساعد الجدي ، سامي عبدالحليم.

كما أشار غانم سلطان الي أن هذه التعديلات جاءت طبقا لظروف المرحلة المقبلة وحاجة الفرق لهذه التغييرات ، واختتم غانم سلطان تصريحاته بأن الأجهزة الجديدة المعدلة مع الفرق الخاصة بها ، بدأت العمل بشكل طبيعي استعدادا للموسم الجديد.‏