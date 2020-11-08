شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح المزاد على "بادجى" وحسام حسن أول الزبائن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السنغالى آليو بادجى مهاجم الأهلى عدة عروض خارجية خلال الفترة الماضية بعضها من الدوريات الخليجية للرحيل عن القلعة الحمراء فى الموسم المقبل على خلفية عدم حاجة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لبقاء المهاجم مع الفريق .
أبلغ بادجى، جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، بامتلاكه عروضا خارجية بالوقت الحالي وطلب بادجى من إدارة الأهلى بعض الوقت من أجل تقديم هذه العروض لدراستها، بعد استقرار الإدارة الحمراء على عرضه للإعارة فى الفترة المقبلة، لقيد الصفقات الأجنبية الجديدة.
وانتقل بادجى للأهلى فى يناير الماضى قادماً من رابيد فينا النسماوى غير أنه لم يشارك بشكل مُنتظم مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للأهلى أو موسيمانى بشكل جعل الأخير يفكر فى الاستغناء عنه من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبى آخر بدلاً منه.
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