شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات في الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏كشف غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك عن إجراء بعض التغييرات بالأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بالنادي.

أكد سلطان ، انه بعد الاجتماع والتشاور مع إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة النادي والقائم بأعمال امين الصندوق والمشرف العام على قطاعات الكرة، وفاروق جعفر المستشار الرياضي للمجلس فقد تم الاستقرار علي الآتي:

تعيين أحمد عبدالرءوف مديرا فنياً لفريق الكرة مواليد ٢٠٠٣ ، بديلاً لسامح إسماعيل ، علي أن يساعد عبدالرءوف كل من عامر صبري كمدرب عام وحسام أسامة كمدرب مساعد.

تعيين منتصر الجدي مديراً فنياً لفريق الكرة مواليد ٢٠٠٢ ، بدلا من هشام إبراهيم الذي انتقل للعمل باللجنة الفنية للقطاع ، علي أن يساعد الجدي ، سامي عبدالحليم.

أشار غانم سلطان الي أن هذه التعديلات جاءت طبقا لظروف المرحلة المقبلة وحاجة الفرق لهذه التغييرات .

واختتم غانم سلطان تصريحاته بأن الأجهزة الجديدة المعدلة مع الفرق الخاصة بها ، بدأت العمل بشكل طبيعي استعدادا للموسم الجديد.

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