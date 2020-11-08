شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات في الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك عن إجراء بعض التغييرات بالأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بالنادي.
أكد سلطان ، انه بعد الاجتماع والتشاور مع إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة النادي والقائم بأعمال امين الصندوق والمشرف العام على قطاعات الكرة، وفاروق جعفر المستشار الرياضي للمجلس فقد تم الاستقرار علي الآتي:
تعيين أحمد عبدالرءوف مديرا فنياً لفريق الكرة مواليد ٢٠٠٣ ، بديلاً لسامح إسماعيل ، علي أن يساعد عبدالرءوف كل من عامر صبري كمدرب عام وحسام أسامة كمدرب مساعد.
تعيين منتصر الجدي مديراً فنياً لفريق الكرة مواليد ٢٠٠٢ ، بدلا من هشام إبراهيم الذي انتقل للعمل باللجنة الفنية للقطاع ، علي أن يساعد الجدي ، سامي عبدالحليم.
أشار غانم سلطان الي أن هذه التعديلات جاءت طبقا لظروف المرحلة المقبلة وحاجة الفرق لهذه التغييرات .
واختتم غانم سلطان تصريحاته بأن الأجهزة الجديدة المعدلة مع الفرق الخاصة بها ، بدأت العمل بشكل طبيعي استعدادا للموسم الجديد.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,962
-
تعافي
100,239
-
وفيات
6,355
كانت هذه تفاصيل خبر تغييرات في الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين في الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.