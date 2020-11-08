شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف سبب انفعال «صلاح» على «ماني»: «لا تتحدث معي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نجم توتنهام السابق أحمد حسام ميدو ما يعتقد أنه وقع بين النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني خلال اللقطة التي ظهر فيها المصري منفعلًا في حديثه مع الثاني.

وعقب تسجيل محمد صلاح لركلة جزاء أمام مانشستر سيتي توجه له «ماني» ليتحدث معه، وبدا «صلاح» منفعلًا في رده وأشار إلى أذنه إذ بدا أنه يشرح شيئًا ما لزميله.

وتساءل أحد متابعي «ميدو» على «تويتر» إذا ما كان «صلاح» قد قال لزميله عبارة «لا تتحدث معي»، ليرد نجم السبيرز السابق قائلًا: «ايوة علشان ماني كان بيقوله يحطها فين قبل مايشوط»