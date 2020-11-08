شكرا لقرائتكم خبر عن بطل كمال الأجسام يهدي برونزية العالم لشهداء الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدي أحمد سامي، بطل كمال الأجسام، برونزية كأس العالم التي حصل عليها في كاس العالم بأسبانيا، لشهداء الشرطة المصرية.

وينتمي سامي، لرجال الشرطة المصرية، برتبة عقيد، حيث يلعب في نادي الداخلية.

وقال سامي، ان هذا الإنجاز يعتبر الأول بالنسبة لرجال الشرطة المصرية ولهذا أهديت هذه الميدالية العالميه للذين ضحوا من أجل مصرنا الغاليه وهذا ابسط هدية لارواحهم الطاهرة