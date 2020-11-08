شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الإسكندرية يوافق علي تأمين النهائي الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت اللجة الخماسية بإتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، الموافقة الأمنية من قبل مديرية امن الإسكندرية، علي تأمين نهائي دوري رابطة الأبطال الافريقي.
ويلتقي الزمالك، مع الأهلي، يوم 27 من نوفمبر الجاري، في نهائي دوري رابطة الأبطال الافريقي علي ملعب برج العرب بالأسكندرية.
وينتظر ان ترسل اللجنة الخماسية، الموافقة الأمنية لمسؤولي الكاف، خلال الساعات القليلة المقبلة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
108,962
-
تعافي
100,239
-
وفيات
6,355
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الإسكندرية يوافق علي تأمين النهائي الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.