شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الإسكندرية يوافق علي تأمين النهائي الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت اللجة الخماسية بإتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، الموافقة الأمنية من قبل مديرية امن الإسكندرية، علي تأمين نهائي دوري رابطة الأبطال الافريقي.

ويلتقي الزمالك، مع الأهلي، يوم 27 من نوفمبر الجاري، في نهائي دوري رابطة الأبطال الافريقي علي ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وينتظر ان ترسل اللجنة الخماسية، الموافقة الأمنية لمسؤولي الكاف، خلال الساعات القليلة المقبلة.