شكرا لقرائتكم خبر عن فصل جديد من خلاف «صلاح» و«ماني»؟.. شاهد ما حدث بينهما أمام السيتي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد ملعب الاتحاد ربما فصلًا جديدًا من الخلاف بين النجم المصري محمد صلاح وساديو ماني، بعد تسديد الأول وتسجيل ركلة الجزاء التي حصل عليها الثاني.
وعقب تسجيل "صلاح" لركلة الجزاء وأثناء احتفاله اقترب منه "ماني" وبدا أنه يعاتبه على شيئًا، فيما ظهر "صلاح" كما لو أنه يبرر موقفه لزميله السنغالي.
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