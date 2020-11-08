شكرا لقرائتكم خبر عن كوينكا يقود ألميريا لفوز قاتل على حساب رايو فاليكانو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نادي ألميريا فوزا قاتلا مع صافرة نهاية مباراته أمام مضيفه رايو فاليكانو بهدف دون رد بمنافسات الجولة رقم ١١ من عمر الدوري الاسباني للدرجة الثانية.

و تكفل اللاعب خورخي كوينكا بتسجيل هدف فوز الميري مع الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر الشوط الثاني من المواجهة.

الفوز رفع رصيد ألميريا للنقطة ١٧ وقفز به للمركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة وجمد رصيد فاليكانو عند النقطة ١٦ في المركز الثامن.