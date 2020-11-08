«الفردية» تجبر ريكاردو علي إيقاف مران الإسماعيلي أكثر من مرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اضطر هيرون ريكاردو، المدير الفني للإسماعيلي إيقاف التقسيمة التي اداها اللاعبون في المران المسائي للفريق " الأحد "، لأكثر من مرة.
وتحفظ ريكاردو، علي فردية بعض من لاعبي فريقه، خلال التقسيمة، وعدم التزامه بالاداء الجماعي.
وهدد ريكاردو، بإستبعاد أي لاعب من حساباته في عدم التزامه بتنفيذ التعليمات خلال التدريبات.
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