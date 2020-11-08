شكرا لقرائتكم خبر عن رضوان شريفي ينتظم في تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إنتظم الجزائرى رضوان شريفى، الوافد الجديد ، للإسماعيلي، " الأحد "، في برنامج تأهيلي، تحت إشراف مخطط الأحمال البرازيلى رودلفو ومعاونه محمد سعد.

وحرص هيرون ريكاردو، علي وضع برنامج خاص للاعب، قبل انتظامه في التدريبات الجماعية، من اجل الارتقاء بقدراته البدنية.

ويعد مران " الأحد "، اول ظهور لشريفي في الإسماعيلية بعد انتقاله رسمياً لصفوف الإسماعيلي.