شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقيد بابل في القائمة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارسل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، فاكس رسمي، لمسؤولي الاتحاد العربي، لقيد الانجولي اري بابل، ضمن ملحق قائمة الفريق التي ستشارك في مباريات البطولة العربية.

وغادر " بابل” القاهرة، من أجل الانضمام لمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض مواجهتي الكونغو الديمقراطية.

واتفق مسؤولو الإسماعيلي، مع اللاعب، علي العودة الي الإسماعيلية فور انتهاء مباريات منتخب بلاده، من اجل الاستعداداً لإستكمال البطولة العربية.

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