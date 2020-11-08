شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أخر تطوارت تجديد عقد ساسي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب امير مرتضي منصور، المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، بتمديد عقده مع الفريق لثلاث مواسم جديدة.
وابدي فرجاني، رغبته في تجديد عقده لموسم ونصف، بخلف الستة اشهر المتبقية في عقده مع الزمالك.
وينتهي عقد ساسي، مع الزمالك، منتصف يونيو من العام المقبل، بعدما امضي موسمين ونصف في القلعة الحمراء.
وينتظر ان يتم عقد جلسة بين منصور، وساسي، عقب انتهاء دوري رابطة الأبطال الافريقي، للتوصل لإتفاق نهائي.
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