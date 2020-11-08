شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم موعد عودة حارس الإسماعيلي للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمد فوزي، حارس مرمي الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، لإختبار طبي " الخميس ".
وسيحدد الجهاز الطبي للإسماعيلي علي ضوء الاختبار الطبي، الذي سيخضع له اللاعب، ما اذا كان سينتظم في التدريبات الجماعية، او سيتم تمديد برنامجه التأهيلي لفترة جديدة.
ويعول هيرون ريكاردو، علي عودة الحارس، في اسرع وقت لتجهيزه للمشاركة في المباريات المتبقية في البطولة العربية.
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