شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة موسيماني مع لاعبي الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا،وتطرق موسيماني خلال محاضرته مع اللاعبين إلى بعض الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها إلى جانب تعليماته الخاصة بضرورة الاستعداد بكل قوة للمرحلة المقبلة وتحفيز اللاعبين.

وكان موسيماني قد صعَّد مجموعة من الناشئين شاركوا في المران، لتعويض النقص العددي بسبب انضمام بعض اللاعبين إلى المنتخبات الوطنية.