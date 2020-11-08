الأولمبي يدشن مرحلة إعداده الثانية لطوكيو

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واستدعى المدير الفني الوطني سعد الشهري 24 لاعبا للمعسكر هم: أمين بخاري، صالح الوحيمد، عبدالباسط هوساوي، حمد اليامي، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، فهد الحربي، عبدالإله العمري، فهد الحمد، مهند الشنقيطي، عبدالباسط هندي، عبدالله اليوسف، ناصر العمران، علي الحسن، مختار علي، حسين العيسى، حسن أبوشرارة، أيمن الخليف، فواز الطريس، حامد الغامدي، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، سعد السلولي وهارون كمارا.ومن المقرر أن يستضيف المنتخب خلال المعسكر منتخب جنوب أفريقيا، وديا يومي 14 و17 ونوفمبر.
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