الأولمبي يدشن مرحلة إعداده الثانية لطوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاما اليوم، المرحلة الثانية من إعداده للألعاب الأولمبية في طوكيو، وذلك من خلال المعسكر الإعدادي بمدينة جدة، الذي يمتد حتى 17 نوفمبر الحالي.

واستدعى المدير الفني الوطني سعد الشهري 24 لاعبا للمعسكر هم: أمين بخاري، صالح الوحيمد، عبدالباسط هوساوي، حمد اليامي، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، فهد الحربي، عبدالإله العمري، فهد الحمد، مهند الشنقيطي، عبدالباسط هندي، عبدالله اليوسف، ناصر العمران، علي الحسن، مختار علي، حسين العيسى، حسن أبوشرارة، أيمن الخليف، فواز الطريس، حامد الغامدي، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، سعد السلولي وهارون كمارا.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب خلال المعسكر منتخب جنوب أفريقيا، وديا يومي 14 و17 ونوفمبر.