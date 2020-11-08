شكرا لقرائتكم شبانة: محمد صلاح يستحق شارة كابتن المنتخب ولم يحدد موعد وصوله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر الإعلامى محمد شبانة مفاجأة جديدة فى برنامجه مع شبانة على تليفزيون اليوم السابع، وقال شبانة إن مصدر بمنتخب مصر قال إن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى لم يخطر اتحاد الكرة حتي الان بموعد الوصول النهائي بينما تأكد وصول محمد النني ومحمود تريزييجبه وأحمد حسن كوكا مساء غدا بينما لم يؤكد محمد صلاح الحجز حتى الأن .

وأضاف شبانة فى لايف اليوم السابع أن اتحاد الكرة والمنتخب يترقبان وصول محمد صلاح للانضمام المنتخب قبل مباراتي توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى بتصفيات أمم افريقيا 2022 ، وقال شبانة ان محمد صلاح يستحق شارة الكابتن لانه نجم كبير وحقق انجازات عالمية.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.