شكرا لقرائتكم محمد شبانة: إغراء ساسى بفيلا وعربية للانتقال إلى الدورى القطرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الاعلامى محمد شبانة فى برنامج "مع شبانة" على تليفزيون اليوم السابع، إن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، تلقى عرضا جديدا من أحد الأندية القطرية من خلال مدرب تونسي مقيم في قطر وجاء العرض يتضمن حصوله على عدة مميزات منها توفير فيلا خاصة إلى جانب سيارة بخلاف المقابل المالي الذي يزيد عما يتقاضاه اللاعب في الزمالك وبشرط أن يكون التوقيع في صفقة انتقال حر في شهر يناير المقبل خاصة إن عقده يتبقى به موسما مع نادي الزمالك ولكن حتى الآن لم يتخذ اللاعب قرارا بشأن مستقبله رغم الاتصالات التي حدثت معه خلال فترة تواجده حاليا بتونس من جانب أحد مسئولي الأندية القطرية عن طريق المدرب التونسي الذي استقدم له العرض لكون اللاعب يرغب في التركيز بنهائي دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك ثم حسم وجهته حال عدم تحرك الزمالك لتجديد تعاقده.
وتابع شبانة فى لايف اليوم السابع أن لاعبو الزمالك المعارين إلى الأندية الأخرى بدأوا في التفاوض مع عددا من الأندية انتظارا لعدم قيدهم بقائمة الزمالك واستغلال ذلك في الانتقال في صفقات انتقال حر وعلى رأسهم النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك الذي تمت إعارته المقاولون العرب وانتهت إعارته بنهاية الموسم الحالي حيث سافر اللاعب إلى بلاده انتظارا لعدم قيده في الزمالك ثم العودة إلى القاهرة والتفاوض مع أندية الدوري يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري ويرغب في تنفيذ سيناريو معروف أكثر من لاعب بمعارين الفريق الأبيض خاصة لازدحام القائمة البيضاء وعدم التمكن من قيد كل المعارين لذا يبحث مسئولي الزمالك حاليا عن إنهاء صفقة انتقال المغربي حميد احداد للأندية المغربية التي ترغب في ضمه حتى يتم الاستفادة المالية من وراءه خاصة إن الزمالك لن يتمكن من قيده حاليا.
كما أكد شبانة ان إدارة الكرة بالزمالك رفضت اقتراحات ضم ظهير ايمن محلي والتراجع عن ضم الظهير التونسي حمزة المثلوثي لتوفير مقعدا من مقاعد الأجانب ورأت الإدارة البيضاء أن المثلوثي سيكون إضافة كبيرة بالجبهة اليمني لذا تم رفض التراجع عن صفقته وينفذ اللاعب حاليا برنامجا تأهيلي بالقاهرة انتظارا لانضمامه للتدريبات الجماعية للفريق.
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