محمد شبانة: إلغاء بند عدم مشاركة اللاعب المعار أمام ناديه الأصلى

شكرا لقرائتكم محمد شبانة: إلغاء بند عدم مشاركة اللاعب المعار أمام ناديه الأصلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى برنامج "مع شبانة" على تليفزيون اليوم السابع، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قررت إلغاء بند عدم مشاركة اللاعب المعار أمام ناديه الأصلي بداية من الموسم المقبل.
وقال شبانة فى تليفزيون اليوم السابع أن مصدر باتحاد الكرة أكد إن هذا البند ضد الاحتراف لأن من حق كل نادي استعار لاعب أن يستفيد منه في كل المباريات، وإذا كان النادي الذي يعير اللاعب يرفض مشاركته امامه، فمن الأولى أن يحتفظ به في قائمته.
وواصل شبانة فى برنامج "مع شبانة" أن اتحاد الكرة سيضع ما يفيد بإلغاء هذا البند في شروط مسابقة الدوري الموسم المقبل.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.
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