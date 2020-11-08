شكرا لقرائتكم محمد شبانة: إلغاء بند عدم مشاركة اللاعب المعار أمام ناديه الأصلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى برنامج "مع شبانة" على تليفزيون اليوم السابع، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قررت إلغاء بند عدم مشاركة اللاعب المعار أمام ناديه الأصلي بداية من الموسم المقبل.

وقال شبانة فى تليفزيون اليوم السابع أن مصدر باتحاد الكرة أكد إن هذا البند ضد الاحتراف لأن من حق كل نادي استعار لاعب أن يستفيد منه في كل المباريات، وإذا كان النادي الذي يعير اللاعب يرفض مشاركته امامه، فمن الأولى أن يحتفظ به في قائمته.

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وواصل شبانة فى برنامج "مع شبانة" أن اتحاد الكرة سيضع ما يفيد بإلغاء هذا البند في شروط مسابقة الدوري الموسم المقبل.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.