شكرا لقرائتكم محمد عواد يشترط الحصول على 7 ملايين جنيه للرحيل عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، شرطا للرحيل عن القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي، بعدما ارتبط اسمه بالكثير من الأندية في الوقت الحالي، لابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأبيض هذا الموسم.

واشترط محمد عواد الحصول على نفس راتبه مع الزمالك وهو 7 ملايين جنيه في الموسم، وأنه لا يمانع الرحيل عن الزمالك في الموسم الجديد لأى فريق يرغب في التعاقد معه.

وفى سياق آخر، وكان محمد عواد، وجه رسالة إلى زملائه بالفريق والجماهير البيضاء وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "لكل زملائي.. كنتم رجالًا على قدر المسئولية، فخور بكوني واحد من ضمن هذا الجيل القريب من تحقيق لقب سيخلد في جدران النادي إن شاء الله في السابع والعشرين من نوفمبر".

وتابع عواد: "نعد جمهور الزمالك ببذل أقصى ما نستطيع في مباراة النهائي للفوز بلقب الأميرة السمراء، واستعادة البطولة إلى خزائن النادي من جديد.. تكليلا لجهود مجلس الإدارة وليكن هدية لجمهور الزمالك المخلص دائما وراء الفريق".

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وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما باستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بجانب الأهلى فى النهائى الأفريقى، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة من مساء الجمعة 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013 وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.