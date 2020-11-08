شكرا لقرائتكم محمد شبانة: بيراميدز يغرى أحمد ياسر ريان واستبعاد متولى من قائمة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى محمد شبانة فى برنامج "مع شبانة" على تليفزيون اليوم السابع ، أن مسئولى بيراميدز قاموا بتحريض أحمد ريان مهاجم الأهلي المنتهية اعارته للجونة للاصرار على الرحيل النهائي عن ناديه، حال عدم اتخاذ قرارا بعودته لصفوف الفريق، وحسم الأهلي عودة الرباعي صلاح محسن ومحمد شريف وناصر ماهر واكرم توفيق الا ان وضع أحمد ريان لم يحسم بعد سواء بعودته او تجديد اعارته في الموسم الجديد.

أضاف شبانة فى تليفزيون اليوم السابع أن ريان تلقى عددا من العروض ابرزها من سموحة والاتحاد السكندري والجونه إلا أن بيراميدز يخطط بقوة لضم اللاعب سواء بشرائه مباشرة من الأهلي أو من خلال شرائه من اي نادي سيقوم الأهلي ببيعه له خاصة وان العلاقات بين الأهلي وبيراميدز حاليا ليست علي ما يرام بعد حصول بيراميدز علي خدمات رمضان صبحي من انياب الأهلي.

وتابع شبانة فى لايف اليوم السابع أن إدراة النادي الاهلى استقرت بالاتفاق مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى على رفع اسم لاثنائى محمود متولى ومحمد محمود من قائمة الفريق في الموسم الجديد لاستمراراهما في البرنامج العلاجي الذي يخوضه كلا منهما وحاجته لوقت طويل حتي يعود للمشاركة في تدريبات الاهلى تمتد لعدة شهور.

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محمد محمود يعانى من قطع في غضروف الركبة ولن يعود للتدريبات قبل منتصف يناير المقبل وهو ما يعني عدم استفادة الاهلى من قيده في قائمة الفريق وسيخضع لاختبار وقتها وتحديد مدي قدرته على المشاركة في التدريبات ومجاراة لاعبي الاهلى ام حاجته للخروج على سبيل الإعارة خلال الدور الثاني من الدورى.

اما محمود متولي فيعاني من قطع في الرباط الصليبي ولن يعود للمشاركة في التدريبات قبل شهر مايو القادم وهو ما يعني أيضا عدم قيده هذا الموسم سواء في الصيف او الشتاء لعدم استفادة الفريق منه .

مسئولو الاهلى تحدثوا مع محمد محمود ومحمود متولى حول مصيرهما وعقدهما ومستحقاتهم المالية وتفهم الثنائى وجهة نظر مسئولي الاهلى