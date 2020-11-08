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تغييرات في الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين بنادي الزمالك

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جدة - عمرو شويل ‏كشف غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك عن إجراء بعض التغييرات بالأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بالنادي، وأكد سلطان، أنه بعد الاجتماع والتشاور  مع إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة النادي والقائم بأعمال امين الصندوق والمشرف العام على قطاعات الكرة،  وفاروق جعفر المستشار الرياضي للمجلس فقد تم الاستقرار علي الآتي:

 

 تعيين أحمد عبدالرءوف مديرا فنياً لفريق الكرة مواليد ٢٠٠٣ ، بديلاً لسامح إسماعيل ، علي أن يساعد عبدالرءوف كل من  عامر صبري كمدرب عام وحسام أسامة كمدرب مساعد.

 

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 تعيين منتصر الجدي مديراً  فنياً لفريق الكرة مواليد ٢٠٠٢ ، بدلا  من هشام إبراهيم الذي انتقل للعمل باللجنة الفنية للقطاع ، علي أن يساعد الجدي ، سامي عبدالحليم.  

 

أشار غانم سلطان الي أن هذه التعديلات جاءت طبقا لظروف المرحلة المقبلة وحاجة الفرق لهذه التغييرات .

 

  واختتم غانم سلطان تصريحاته بأن  الأجهزة الجديدة المعدلة مع الفرق الخاصة بها ، بدأت العمل بشكل طبيعي استعدادا للموسم الجديد.‏

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