شكرا لقرائتكم إدارة بيراميدز تبدأ اجتماع اللاعبين بأحد الفنادق للتحدث عن هوية المدرب الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ منذ قليل اجتماع إدارة نادى بيراميدز مع فريق الكرة الأول، فى أحد الفنادق الكبرى، من أجل التحدث مع اللاعبين بشأن هوية المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

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وانحصر اختيار مسئولو بيراميدز بين مدرب اسباني وأخر ايطالي لخلافة تشاتشيتش، وكشف مصدر مطلع داخل النادى أن الاختيارات انحصرت في الثنائي حيث سيتم الاتفاق مع كليهما لتفادي تكرار ما حدث مع الأرجنتيني اروابارينا الذي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن قيادة الفريق رغم ارسال تذاكر الطيران له.

ومن المقرر أن يبدأ فريق بيراميدز الإعداد للموسم الكروى الجديد، غدًا الاثنين على ملعب الدفاع الجوى، لاسيما وإن الفريق وأفراد الجهاز الإدارى والفنى خضعوا اليوم، لمسحة كورونا للكشف عن الفيرس، قبل العودة للتدريبات الجماعية.