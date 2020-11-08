شكرا لقرائتكم الأهلى يفتح المزاد على "بادجى" وحسام حسن أول الزبائن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى السنغالى آليو بادجى مهاجم الأهلى عدة عروض خارجية خلال الفترة الماضية بعضها من الدوريات الخليجية للرحيل عن القلعة الحمراء فى الموسم المقبل على خلفية عدم حاجة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لبقاء المهاجم مع الفريق ..

أبلغ بادجى، جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، بامتلاكه عروضا خارجية بالوقت الحالي وطلب بادجى من إدارة الأهلى بعض الوقت من أجل تقديم هذه العروض لدراستها، بعد استقرار الإدارة الحمراء على عرضه للإعارة فى الفترة المقبلة، لقيد الصفقات الأجنبية الجديدة.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلى نصحت المحترف السنغالى بخوض تجربة الإعارة داخل الدورى المصرى حتى يكون تحت نظر الجهاز الفنى وإدارة النادى ويحظى بمتابعة مستمرة وتعاقد الأهلى مع المغربى بدر بانون، كما قطع الفريق شوطاً كبيراً نحو الحصول على خدمات الأوروجويانى سيرينو، ما يجبر النادى على رحيل اثنين من لاعبيه الأجانب، خصوصا أن القائمة تضم 5 لاعبين.

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ويرغب حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري في الاستعانة بخدمات السنغالى بادجى لتدعيم الخط الأمامى لفريق سيد البلد في الوقت الذى أعلن فيه مسئولو وادي جلة رفضهم التعاقد مع اللاعب وعدم الحاجة إلى خدماته.

وانتقل بادجى للأهلى فى يناير الماضى قادماً من رابيد فينا النسماوى غير أنه لم يشارك بشكل مُنتظم مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للأهلى أو موسيمانى بشكل جعل الأخير يفكر فى الاستغناء عنه من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبى آخر بدلاً منه.