شكرا لقرائتكم محمد شبانة: ابراهيم نور الدين يخسر لقب "نمبر 1" فى قائمة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى محمد شبانة رئيس تحرير الاهرام الرياضى فى برنامج "مع شبانة" على تليفزيون اليوم السابع، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة اتفقت مع اللجنة الخماسية على عدم اجراء تغييرات فى أسماء الحكام فى القائمة الدولية التى سيتم ارسالها اليوم الى الفيفا، وهو الموعد النهائى لارسال القائمة.

وقال شبانة فى تليفزيون اليوم السابع، إنه تم الاتفاق على أن يتم تغيير فقط فى ترتيب الحكام فى القائمة ، ومن بين هذه التغييرات الاطاحة بإبراهيم نور الدين من رقم 1 فى القائمة على ان يهبط الى ترتيب أقل ونفس الامر لجهاد جريشة صاحب المركز الثالث على أن يحصل حكام اخرين مثل محمود البنا واحمد الغندور وامين عمر على ترتيب اعلى.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.