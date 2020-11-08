شكرا لقرائتكم سموحة يقترب من ضم إسلام جمال خلال الميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب إسلام جمال مدافع الإتحاد السكندرى المُستغنى عنه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من التوقيع لسموحه بناء على طلب من أحمد سامى المدير الفنى للفريق السكندري الذى يرغب فى التعاقد مع اللاعب لتدعيم مركز قلب الدفاع فى ظل النقص الحاد الذى يشهده الفريق بعد رحيل البوركينى محمد كوفى للبنك الأهلى واقتراب الثنائى السيد فريد ومحمود عزت من الرحيل أيضا ..كان إسلام جمال شارك مع أحمد سامى من قبل عندما كان اللاعب يشارك مع طلائع الجيش الذى كان يقوده فى إحدى المواسم المدير الفنى الحالى لسموحه .

من ناحية أخرى دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات شفهية مع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك لمعرفة رأيه بشأن الانتقال للفريق فى الموسم الأزرق، فى ظل ابتعاده تماماً عن المشاركة مع فريقه، بالإضافة لرغبته فى الظهور على أمل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 الصيف المقبل بعدما أصبح لا مفر من الظهور للانضمام لقائمة المنتخب النهائية بناءً على تصريحات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى.

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ويفكر محمد صبحى فى الوقت الراهن ما بين ترك الزمالك حالياً وأنه يعلم أن هناك ثلاثة حراس من قبله وهم محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد، ولن يستطيع المشاركة فى أى وقت خلال الموسم المقبل، فى ظل المنافسة المحتدمة بين الثلاثى السابق ، وبين خوفه من الذهاب لسموحه وعدم المشاركة أيضا.

وطلب محمد صبحى مهلة من مسئولى سموحة للتفكير واتخاذ القرار النهائى سواء بالتوقيع للنادى السكندرى أو البقاء بالزمالك أو الرحيل لأى ناد آخر.