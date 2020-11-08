شكرا لقرائتكم 5 ملايين جنيه تقرب رجب بكار من أحد الفرق الصاعدة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب رجب بكار لاعب نادى بيراميدز، من الانتقال إلى أحد الأندية الصاعدة حديثا للدورى الممتاز هذا الموسم في الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما خرج من حسابات نادى بيراميدز في القترة الأخيرة.

ويفضل رجب بكار الانتقال لأحد الفرق الصاعدة التي أغرت اللاعب بتقديم نفس راتبه مع بيراميدز وهو 5 ملايين جنيه في الموسم، وذلك بعد ابتعاده حاليا عن الأهلى والزمالك اللذين أبديا اهتماما باللاعب في الفترة الماضية، قبل أن يدخل الاتحاد السكندرى في المفاوضات ولكن الراتب يقرب نجم بيراميدز من الفريق الصاعد حديثا.

كان رجب بكار ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، قد استقر على الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية فى الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لعدم دخول اللاعب ضمن قائمة المنتخب الوطنى المبدئية التى أعلن عنها الجهاز الفنى للفراعنة، تمهيدا للدخول فى معسكر مفتوح استعدادا لمباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

Advertisements

وأصبح رجب بكار خارج حسابات نادي بيراميدز في الوقت الحالي، رغم مشاركته بشكل أساسى في العديد من المباريات خلال الموسم الجاري، لكن الفترة الأخيرة، شهدت استبعاده باستمرار من التدريبات الجماعية والمباريات.

وقام رجب بكار بالتوقيع على عقود انتقاله لنادي الزمالك، في جلسة جمعته مع مسئولي النادي الأبيض خلال الأيام الماضية، انتظارا لحسم الصفقة بشكل رسمي بين الناديين، وانتهاء المفاوضات في الفترة المقبلة، في ظل تردد أنباء عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بالميركاتو الصيفي المقبل.