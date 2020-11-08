شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى تنتظر "فرمان" موسيمانى لتدعيم حراسة المرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتحت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح،ملف إمكانية التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد انتهاء مهمة الحارس شريف إكرامى مع الفريق وانتقاله لنادى بيراميدز، ورغبة جهاز الكرة بالقلعة الحمراء فى ضم حارس مميز مع العناصر المتواجدة حاليا لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويعتمد الأهلى على محمد الشناوى بشكل أساسى فى المباريات، بينما يجلس على دكة البدلاء الثنائى على لطفى ومصطفى شوبير وترى لجنة التخطيط أن الفريق الأول لكرة القدم في حاجة إلى حارس مرمى صاحب خبرات كبيرة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم .

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وأكدت لجنة التخطيط بالأهلى أنه حال غياب محمد الشناوى الحارس الأساسى، سواء بداعى الإيقاف أو الإصابة، سيواجه الفريق أزمة كبرى خاصة فى ظل عدم مشاركة على لطفى ومصطفى شوبير بشكل مستمر، كما أن الأخير يفتقد خبرة المباريات الرسمية.

وينتظر مسئولو لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء فرمان الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى للتحرك في البحث عن حارس أخر على قدر طموحات الجهاز الفني بقيادة الفتى الأسمر الذى أبلغهم بالانتظار لحين معرفة ظروف القيد المحلى.