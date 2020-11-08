شكرا لقرائتكم البدري يقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من تدريب المنتخب غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول ربع ساعة من تدريب المنتخب الذى سيقام فى السادسة والنصف مساء غدًا الاثنين على ستاد القاهرة الدولى، قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراتىّ توجوذهاباً وإياباً، والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، القائمة النهائية للفريق الوطنى استعداداً لمباراتي توجو، وضمت قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد بسام- محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- علي جبر - أيمن أشرف - محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح - أحمد توفيق - طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "قفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

واستبعد الجهاز الفنى لمنتخب مصر كل من المهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد أيمن منصور.

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مسئولو منتخب مصر أوضحوا أنه سبق وأعلنوا أن القائمة النهائية ستضم 26 لاعبا خاصة وأن المنتخب سيخوض مباراتين على التوالى خلال 5 أيام لذا كان لابد من توفير أكثر من بديل فى كل مركز، وكشف مسئولو منتخب مصر أن استبعاد حارس بيراميدز لأسباب فنية وأن الجهاز الفنى فضل الابقاء على محمد بسام حارس الطلائع لسابق انضمامه من قبل للمنتخب وتفهمه فكر الجهاز الفنى خلف محمد الشناوى وأبو جبل لذا تم استبعاد مهدى سليمان من المعسكر.

وتابع مسئولو المنتخب أن استبعاد طاهر محمد طاهر جاء للإصابة بشد فى العضلة الأمامية وصعوبة لحاقه بالمباراتين، واكرم توفيق لوجود 4 لاعبين فى مركزه يمتلكون خبرات كبيرة فى هذا المركز هم طارق حامد ومحمد الننى وعمرو السولية وحمدى فتحى، ونفس الامر بالنسبة لأحمد أيمن منصور الذى يضم المنتخب فى مركزه وهو المساك 4 لاعبين هم أحمد حجازى ومحمود علاء والونش وعلى جبر.

من المقرر انضمام صلاح والننى وتريزيجيه وكوكا وأحمد حجازى غدا الاثنين للمعسكر لتكتمل القوة الضاربة.