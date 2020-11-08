اصابة قائد المنتخب العراقي ولاعب آخر بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





بغداد: اعلن المدير الاداري للمنتخب العراقي لكرة القدم باسل كوركيس الاحد عن اصابة قائد المنتخب ومهاجمه علاء عبد الزهرة وزميله لاعب الوسط حسين علي بفيروس كورونا المستجد، بعد جاءت نتيجتهما إيجابية بعد الفحوصات الطبية التي اجريت لجميع اللاعبين.

وقال كوركيس في اتصال مع وكالة فرانس برس "تأكدت اليوم اصابة اللاعبين علاء عبد الزهربرة قائد المنتخب وزميله حسين علي بفيروس كورونا، حيث اثبتت الفحوصات الطبية تلك الاصابة".

واضاف كوركيس وهو احد اعمدة المنتخب العراقي في مونديال المكسيك 1986 "اللاعبان يخضعان الآن للحجر الصحي في منزليهما وهما يتمتعان بصحة جيدة وسيواصلان فترة العلاج".

وسيفتقد المنتخب العراقي خدمات اللاعبين عبد الزهرة (33 عاما) وعلي (25 عاما) في مباراتين وديتين منتظرتين امام الاردن واوزبكستان في 12 و17 نوفمبر الجاري في الامارات.

Advertisements

وخضع لاعبو المنتخب العراقي الى فحوصات طبية شاملة قبل التوجه الى الامارات غدا الاثنين.

ولم يصدر اي توضيح بخصوص اصابة اللاعبين المذكورين من ادارة نادي الزوراء العراقي حيث يمثلان فريق كرة القدم، وعن الاجراءات التي يتوقع ان تتخذ داخل صفوف الفريق.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زار تدريبات المنتخب العراقي مساء السبت على استاد الشعب الدولي في العاصمة بغداد، من دون ان يلتقي اللاعبين المذكورين المصابين بحسب ما أفاد كوركيس، قائلا "قبل انطلاق التدريبات، علمنا باصابة اللاعبين وتم استبعادهما من دون ان يلتقيا رئيس الوزراء".