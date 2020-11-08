شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضم ظهير أيمن النجوم ويبحث عن تدعيم 3 مراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن تعاقد النادى مع أحمد أيمن ظهير أيمن فريق النجوم لمدة موسم على سبيل الإعارة وأكد أمين فى تصريحات خاصة، أن اللاعب يجيد اللعب فى مركزى الظهير الأيمن والأيسر، مضيفاً أنه تم أيضاً إتمام التعاقد مع إسلام سرى ظهير أيمن الطلائع ، وواصل أمين: نبحث عن تدعيم عدة مراكز أخرى أبرزها مركز الهجوم ووسط الملعب وخط الظهر.

واعتمد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، التشكيل الأخير للجهاز الفنى للفريق بقيادة سامى الشيشينى، المدير الفنى الجديد لأبناء الجنوب، وضم الجهاز المعاون للشيشينى كلا من، أمير عبد العزيز مدربا عاما، أحمد مصطفى بيبو مدربا، أحمد سيد مارادونا مدربا، أحمد كمال مدرب حراس مرمى، سامح إسماعيل مخطط أحمال، الدكتور محمد عبد الغفار رئيساً للجهاز الطبى، وليد عبد الغفار أخصائى تأهيل، محمد عبد الموجود "مدلك"، مصطفى الشرقاوى مدير إدارى، محمود سمكة وفاروق زياد إداريين.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان تدريباته اليومية فى معسكره بالمركز الأولمبى، حيث اقترب أبناء الجنوب من إنهاء المرحلة الأولى من الإعداد تحت القيادة الفنية لسامى الشيشينى مدرب الفريق، ومن المقرر أن يبدأ الفريق مرحلة جديدة من الإعداد فى معسكر آخر بالإسكندرية يوم 9 نوفمبر الجارى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب للموسم الجديد بالدورى العام، حيث يطمح أسوان لمواصلة العروض القوية التى أنهوا بها الدورى الماضى.

وأنهى مسئولو أسوان صفقة استعارة عبد الوهاب إسماعيل، لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبى، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لأسوان فى حضور سمير الحاوى وكيل أعمال اللاعب ومحمود سمكة إدارى أسوان.