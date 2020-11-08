شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بيراميدز تبدأ الإجتماع مع فريق الكرة بأحد الفنادق الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل إجتماع إدارة نادى بيراميدز مع فريق الكرة الأول، فى أحد الفنادق الكبرى، من أجل التحدث مع اللاعبين بشأن هوية المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

وانحصر اختيار مسئولو بيراميدز بين مدرب اسباني وأخر ايطالي لخلافة تشاتشيتش، وكشف مصدر مطلع داخل النادى أن الاختيارات انحصرت في الثنائي حيث سيتم الاتفاق مع كليهما لتفادي تكرار ما حدث مع الأرجنتيني اروابارينا الذي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن قيادة الفريق رغم ارسال تذاكر الطيران له.

Advertisements

ومن المقرر أن يبدأ فريق بيراميدز الإعداد للموسم الكروى الجديد، غدًا الاثنين على ملعب الدفاع الجوى، لاسيما وإن الفريق وأفراد الجهاز الإدارى والفنى خضعوا اليوم، لمسحة كورونا للكشف عن الفيرس، قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ولم يُغلق مسئولو بيراميدز ملف الصفقات الجديدة التى يتم إبرامها فى خلال فترة الإنتقالات الحالية، بعد أن تم التعاقد مؤخرًا مع محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى، ومن قبل رمضان صبحى من هيدرسفيلد الإنجليزى، وأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى الذى انتهى تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وكذلك شريف إكرامى، حيث يرغب بيراميدز فى إبرام ثلاث صفقات أخرى لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ويسعى بيراميدز للتعاقد مع 3 لاعبين فى مراكز المهاجم، وخط الوسط المدافع والجناح الأيمن، على أن يكون أثنان من بينهم أجانب، والثالث لاعب مصرى، لاسيما وأن بيراميدز يستهدف المنافسة بقوة على لقب الدورى فى الموسم الجديد، وكذلك الكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر.