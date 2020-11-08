شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يطالب الجبلاية بحسم شكوى الـ"مليونى جنيه" لدى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمد صبحي حارس مرمى الداخلية والاسماعيلى الأسبق ، من مسئولو اتحاد الكرة سرعة انهاء أجراءات الحصول على مستحقاته من ناديه السابق الاسماعيلى والبالغة مليوني و150 الف جنيها قيمة مستحقاته خلال فترة لعبه في صفوف الدراويش .

وحصل حارس الدراويش السابق على وعود متكررة بالحصول على مستحقاته، ولكن دون جديد ما جعله يتقدم بشكوى للجنة شئون اللاعبين للحصول على حقوقه وخلال الشهور الماضية تدخل اكثر من عضو باللجنة الخماسية ووعدت إدارة الاسماعيلى بحل المشكلة وديا دون جدوى .

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ورحل محمد صبحى (37 عاما ) عن الاسماعيلى منذ عدة مواسم ، وانتقل لسموحة ومصر المقاصة وأخيراً الداخلية التي انتهى عقده معه هذا الموسم ويدرس عدد من العروض حاليا بالممتاز .

ويمتلك صبحى في رصيده الكروى بطولتين من كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة، وبطولة افريقيا للشباب والمشاركة في بطولة العالم بالارجنتين 2001 مع شوقى غريب وحصل على الميدالية البرونزية بالمونديال .

ورحب سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الاسماعيلى بعودة محمد صبحى حارس الدراويش السابق إلى القلعة الصفراء فى الفترة المقبلة ، مؤكدا أن محمد صبحى ابن النادى وكابتن النادى، والمشكلة إدارية بين صبحى والإدارة وليست مشكلة فنية إطلاقاً، بسبب المستحقات لأنه حصل اختلاف فى وجهات النظر فى وقت سابق ولم تحل المشكلة، ولكن صبحى حارس مرمى موهوب وأتمنى أن يكون هناك جلسة بينه وبين ابراهيم عثمان.