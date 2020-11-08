شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينفرد بتفاصيل استبعاد كهربا من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم سوبر كورة البوابة الرياضية لليوم السابع كواليس استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهتي توجو، وكان كهربا ضمن قائمة واختيارات حسام البدري التي استقر عليها المدير الفني لمباراتي توجو المصيريتين في مشوار الفراعنة نحو نهائيات كان 2022 بالكاميرون.

خطفت أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة الأنظار من جميع الأحداث الرياضية على مدار الـ48 ساعة الماضية، أهتم بها الجميع في الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية لدرجة أنهاغطّت على أحداث أخرى هامة للغاية منها معسكر المنتخب الوطني الأول استعداداً لمباراتي توجو في تصفيات أمم أفريقيا، وكذلك ممعسكر المنتخب الأولمبي بل وخطفت هذه الأزمة من احتفال الاهلي بالتتويج ببطولة الدوري السبت الماضي خلال لقاء طلائع الجيش في ختام الدوري، وسحبت الأضواء كذلك من مباراة الزمالك والرجاء المغربي غداً في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أزمة كهربا بدأت خلال مباراة طلائع الجيش بعدما قام محمد فضل بـ"شد" كهربا خلال احتفال الأهلي باستلام درع الدوري وتناقلت وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الإجتماعي فيديو للواقعة وهاجم كثيرون فضل بسبب موقفه في هذه الأزمة وعدم إحتوائه الأزمة بـ"حنكة" المسئول كما وجه البعض اللوم لكهربا بسبب عصبيته.

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الأزمة أخذت مساراً جديداً بعدما تناقل البعض أنباء حول إتجاه إتحاد الكرة لتغريم كهربا بسبب هذه الواقعة وفي الوقت الذى أدلى فيه سيد عبد الحفيظ مديرالكرة بتصريحات هادئة حاول خلالها إحتواء الموقف بعدما أكد أن الاهلي يُقدّر محمد فضل، ويرفض المساس بأي مسئول باتحاد الكرة، خرج فضل بتصريحات مُثيرة مساء نفس اليوم أعلن خلالها إحالة كهربا للجنة الإنضباط والتحقيق معه لما بدر منه خلال هذه الأزمة.

تصريحات فضل فجّرت بركان الغضب في الأهلي الذى رفض تماماً فكرة التحقيق مع لاعبه وأكد مسئولي القلعة الحمراء أن اللاعب لم يُخطئ في حق فضل ورفض النادي تصريحات عضو اللجنة الخماسية بل قام مسئولو القلعة الحمراء بتقديم شكوى ضد فضل لاتحاد الكرة مع التهديد باتخاذ خطوات أخرى أكثر قوة للدفاع عن اللاعب وحمايته.

وسط هذه الحرب الشرسة بين الطرفين ( الاهلي وفضل) أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب قائمة مباراتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري استعداداً لأمم أفريقيا المقبلة وشهدت القائمة غياب كهربا عنها وهو ما فسّره مسئولو الاهلي بأنه ضغوط من فضل على حسام البدري لاستبعاد اللاعب عقاباً له على ما حدث منه "ليلة التتويج".