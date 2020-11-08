شبانة فى تليفزيون الخليج 365: محمد صلاح يستحق كابتن المنتخب ولم يحدد موعد وصوله

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر الاعلامى محمد شبانة مفاجأة جديدة فى برنامجه مع شبانة على تليفزيون الخليج 365، وقال شبانة إن مصدر بمنتخب مصر قال إن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى لم يخطر اتحاد الكرة حتي الان بموعد الوصول النهائي بينما تأكد وصول محمد النني ومحمود تريزييجبه وأحمد حسن كوكا مساء غدا بينما لم يؤكد محمد صلاح الحجز حتى الأن .

وأضاف شبانة فى لايف الخليج 365 أن اتحاد الكرة والمنتخب يترقبان وصول محمد صلاح للانضمام المنتخب قبل مباراتي توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى بتصفيات أمم افريقيا 2022 ، وقال شبانة ان محمد صلاح يستحق شارة الكابتن لانه نجم كبير وحقق انجازات عالمية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.